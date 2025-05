Paco Jémez elogia a la Liga MX: "Es de alto nivel en todos los aspectos"

Siempre polémico por su fuerte personalidad, pero querido por un gran sector de la afición de Cruz Azul, Paco Jémez recordó su paso por el futbol mexicano, al cual le lanzó elogios, pero también con una crítica hacia los medios de comunicación.

IMAGO7

Alto nivel en Liga MX

El estratega español aseguró que la Liga MX tiene un alto nivel, por su intensidad y por la pasión de los aficionados, elementos que le sorprendieron en su paso por Cruz Azul.

"A mí me sorprendió el futbol mexicano por el alto nivel en todos los aspectos. La gente que no lo conozca cree que puede ser una liga menor y está totalmente equivocada", señaló Jémez en entrevista con Fox Sports.

IMAGO7

Crítica a la prensa

"Yo me encontré en el futbol mexicano con una situación de una prensa distinta a la que yo estaba acostumbrado. En México es un poco más picante, más ácida. En España no estábamos acostumbrados a esa agresividad en las preguntas", añadió Jémez. "Me extrañan en las conferencias de prensa", finalizó.

Con Cruz Azul, Jémez dirigió 41 encuentros, en los que ganó 15, empató 16 y perdió 10, lo que lo deja con un 49.6% de efectividad. El español es recordado como un técnico que puso las bases para cambiar el rumbo de La Máquina.

IMAGO7

También te puede interesar: Tigres viajó a Toluca con bajas sensibles y obligado a romper su mala racha de visitante