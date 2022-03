Piojo Herrera rechazó la violencia en el futbol: 'Las sensaciones deben quedarse en el partido'

Miguel 'Piojo' Herrera se pronunció sobre los actos de violencia ocurridos en el partido entre Gallos Blancos y Atlas el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora. El timonel de Tigres aseguró que las acciones de unos cuantos no tendrían porqué manchar la reputación de la afición y el estado.

El dirigente de los felinos habló sobre las barras argentinas y recomendó que la afición mexicana debería de quedarse únicamente con la pasión para disfrutar el futbol y evitar la violencia.

"No podemos achacar a 20 gentes que se aceleraron en el partido, a una afición o un estado, no podemos manchar al Querétaro, es una ciudad emprendedora y que ha crecido muchísimo. Me parece que el principal error es llamarlos barras, hay que copiar lo bueno de otros países, sin duda alguna Argentina tiene algo bueno, que disfrutan con pasión el futbol ¿pero por qué ponerles barra a la porra?", comentó en rueda de prensa.

Herrera, un técnico sumamente apasionado, dijo que las senciones provocadas durante los juegos deben quedarse en el terreno de juego.

"Cambiar la violencia a pasión, no es lo mismo tener pasión por lo que hagamos o alentar al equipo, a volveros locos y violentos. Tenemos que ser pasionales, disfrutar si mi equipo hace un gol, gritar y llorar o estar molesto y frustrado cuando el equipo no está haciendo bien las cosas, pero cuando acaba el partido se acabaron las sensaciones, si después te toca pagar una apuesta, ni modo, el DT y los jugadores también pagarán con la directiva, todos tenemos gratificaciones y culpas y pagamos y cobramos por ellas”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: NEVADA EN LA FRONTERA PONE EN RIESGO EL PARTIDO DE JUÁREZ ANTE ATLAS