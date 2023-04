Repechaje Clausura 2023: ¿Cómo, cuándo y quiénes jugarán la Repesca en la Liga MX?

Con solo una jornada por disputarse, el fin de la Fase Regular del Clausura 2023 se avecina, dando camino a la ronda de Repechaje. La gran mayoría de los equipos de la Liga MX aún cuentan con posibilidades de avanzar, por lo que acá te explicamos el panorama y todos los detalles.

¿QUÉ ES Y QUIÉNES PARTICIPAN?

El Repechaje es una ronda de eliminación directa que se disputa previo a la Liguilla y que enfrenta a ocho equipos por cuatro lugares en los Cuartos de Final.

Sus participantes se definen mediante la tabla general de posiciones y califican los clubes ubicados del quinto al décimosegundo lugar; del primero al cuarto avanzan directo a los Cuartos De Final.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los equipos calificados se enfrentan de la siguiente manera: (5) vs (12), (6) vs (11), (7) vs (10) y (8) vs (9). Todas las series se juegan a un solo partido en el estadio de los mejores ubicados en la tabla.

REPECHAJE AL MOMENTO

Si el torneo terminara el día de hoy habría enfrentamientos muy interesantes, pues equipos como Pachuca (vigente campeón), Cruz Azul, Tigres y Pumas tendrían participación. Sin embargo, todavía podría haber muchos movimientos, pues solo Querétaro, Necaxa y Mazatlán no tienen posibilidades de avanzar.

Pachuca (5) vs San Luis (13)

León (6) vs Pumas (12)

Tigres (7) vs Santos (11)

Cruz Azul (8) vs Atlas (9)

*Querétaro se encuentra en décimo lugar, pero no podrá estar en el Repechaje debido a que terminará en el fondo de la tabla de cocientes.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ?

Una vez que finalice la temporada regular este fin de semana, los partidos de la reclasificación se llevarán a cabo el próximo sábado 6 y domingo 7 de mayo de acuerdo con el calendario proporcionado por la Liga MX.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: FERNANDO BELTRÁN: 'LO ÚNICO QUE LE SERVIRÍA A CHIVAS ESTE TORNEO ES EL CAMPEONATO'