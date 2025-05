Roberto Carlos elogia la Liga MX y celebra la llegada de Sergio Ramos

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos destacó el nivel competitivo de la Liga MX y celebró la reciente incorporación de Sergio Ramos al futbol mexicano. En una entrevista, el campeón del mundo con Brasil no escatimó en elogios hacia el balompié nacional y la Selección Mexicana, asegurando que el futbol mexicano está al nivel de las grandes ligas internacionales.

Roberto Carlos confesó seguir de cerca el futbol mexicano, especialmente ahora con la llegada del excapitán y excompañero del Real Madrid, Ramos, así como la reciente llegada del colombiano James Rodríguez.

Elogió el futbolmexicano | MEXSPORT

“Sigo la Liga MX, ahora más que está Sergio Ramos. El futbol mexicano siempre ha sido bueno, mira la Selección Mexicana. Yo cuando he jugado contra México sufría, nunca he ganado contra México. Pero todos los equipos de la Liga mexicana son buenos, muy organizados. Hay mucha rivalidad. Me gusta muchísimo, la sigo muchísimo. También está James por aquí”, comentó el exlateral brasileño para TUDN.

Recordó enfrentamientos contra México | MEXSPORT

Sergio Ramos elige México por su alto nivel futbolístico

Sobre la decisión de Sergio Ramos de llegar a la Liga MX, Roberto Carlos recalcó que no fue por falta de opciones, sino por la calidad del futbol mexicano.

“Sí impactó, porque la gente no entendía que teniendo ofertas de Europa o hasta el mismo de Arabia, tomó la decisión de venir a México. Porque muchas veces la gente piensa que va a México porque es veterano. Y no, va a México porque hay buen futbol. Porque ha visto que el nivel del futbol mexicano es muy bueno, que estaría a su nivel”.

Destacó la llegada de Ramos | MEXSPORT

También sugirió que figuras como James Rodríguez y Chicharito Hernández pudieron influir en la decisión del defensor español, “Seguramente había hablado con James, y con Chicharito y le han dicho, ‘vente porque aquí también hay futbol de altísimo nivel’. Y yo pienso lo mismo, siempre que he visto el futbol mexicano me encanta”.

