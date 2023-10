Salón de la fama del futbol internacional: ¿Cómo será la investidura este año?

Todo listo para la onceava investidura. Antonio Moreno adelantó que edición contará con grandes personalidades del fútbol nacional e internacional, las cuales se darán cita en Pachuca para ser reconocidos por toda su trayectoria en el mundo del futbol.

Grandes personalidades del futbol como Francesco Totti, Carles Puyol, Rafa Márquez, Pretinha, Andrea Rodebaugh, Ricardo Lavolpe, Isidoro Díaz, Cuauhtémoc Blanco y el Conejo Pérez se darán cita Este martes en Pachuca para dar inicio a la onceava investidura del Salón de la Fama del Futbol. Algo a destacar es que en un inicio se tenía como sede a Miami, pero debido a temas de visado qué pudieran afectar a algunos de los invitados prefirieron que se mantuviera en la cuna del futbol mexicano.

"Originalmente la investidura de este año se tenía proyectado para hacerse en Miami, porque dijimos, oye así como estamos saliendo vayamos a hacerla a otros lugares. Sentimos que era un lugar al que sería más fácil convencer y desplazar a mucha gente, pero cuando empezamos a ver que hay un problema de visado, especialmente en México, decidimos seguirla haciendo aquí", comentó Toño Moreno.

Esta será la primera de tres ediciones que buscarán recuperar a las generaciones que no terminaron por ingresar al salón de la fama entre 2020 y 2021 debido a la pandemia por el Covid 19, ya que a diferencia de años anteriores, se estará reconociendo a 18 personalidades del balompié en lugar de las 12 que son cotidianamente.

"Resulta que en pandemia no hicimos dos investiduras y ya veníamos con el ritmo de reconocer cada año a 12, pero como no hicimos en pandemia la del 2020 y 2021, esas dos generaciones no se premiaron. Ahora los estamos compensando con las próximas tres investiduras, en donde En lugar de ser 12 serán 18", destacó Moreno.

Cabe destacar que las personas podrán apreciar esta gala el próximo sábado 14 a las 9 p.m al finalizar el compromiso de la Selección Mexicana contra Ghana por los canales de Vix, TUDN, Fox y Claro Sports.

