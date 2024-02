Sergio Canales asegura que se debe valorar a los mexicanos en Liga MX y no solo los que están en Europa

Sergio Canales habló sobre la percepción que ha tenido de los jugadores mexicanos en la Liga MX, asegurando que se les debe dar más valor y no solo a los que juegan y se van al futbol europeo.

En entrevista con Marca, Canales elogió a los futbolistas aztecas, pues consideró que "tienen muy buenas condiciones". Además, dijo que son "competitivos" y con "muchas ganas de crecer".

"Creo que primero hay que darle valor a la liga de aquí. Los jugadores que juegan en la Liga MX creo que se les tiene que dar mucho valor, no solo al que va a Europa, porque al final también hay que estar felices de que un jugador que tiene muy buenas condiciones, que es un jugador de selección esté en tu país.

"El futbolista mexicano, de lo que me he encontrado, y lo que tengo en el vestuario, que es lo que te puedo hablar, es muy competitivo, tiene muchas ganas de ganar, de crecer. Creo que la diferencia entre jugadores grandes, no hablo solo de mexicano o de otra nacionalidad, es la mentalidad, y yo aquí sí que me he encontrado una mentalidad muy buena y con muchas ganas de seguir jugando y creciendo", explicó.

Asimismo, Sergio Canales señaló que la Liga MX tiene un nivel muy alto y que desde fuera "hay desconocimiento" sobre ella.

"Estar aquí es vivir otro futbol totalmente diferente, en el que creo que es un nivel muy alto, y afuera hay desconocimiento, más que otra cosa. Estoy disfrutando un montón de esta experiencia, para adaptarme a otro estilo de juego muy diferente al que yo, pues he mamado, por así decirlo"

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡CONFIRMADO! CRUZ AZUL JUGARÁ EL ENCUENTRO ANTE CHIVAS EN EL ESTADIO AZTECA