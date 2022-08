Turco Mohamed: Reveló haber rechazado ofertas para volver a dirigir en México

Antonio Mohamed terminó su travesía por el futbol brasileño como mandamás del Atlético Mineiro; en los planes del DT argentino está México, pero siempre y cuando se trate de un ambicioso proyecto que tenga que ver con títulos, de lo contrario, deberá seguir rechazando propuestas así como revela ya haberlo hecho el tiempos recientes.

"A mí me gustaría tener un desafío para ser campeón. Apenas terminé de trabajar (en Atlético Mineiro) y tuve muchas ofertas de trabajo, pero no tengo las ganas de trabajar y ninguna me movió el piso", destacó en entrevista para ESPN.

"No podía decir: 'este es un proyecto que me gusta'. No eran de Argentina, eran de Chile y México. Alguna posibilidad importante de México queda, pero tendría que ser en un momento mío que quiera irme. Tengo 52 años y la mitad de mi vida la viví allá, mis hijos son todos mexicanos, es el lugar donde yo me siento más cómodo", apuntó el Turco.

En la Liga MX, Mohamed ha logrado salir campeón de Liga MX con Xolos de Tijuana, América y Rayados de Monterrey; de Copa MX igualmente tiene par de títulos con los regiomontanos.

