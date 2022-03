Vizcarrondo explotó contra Miguel Herrera y la Liga MX: 'El futbol mexicano es una novela'

Oswaldo Vizcarrondo es un jugador venezolano que militó en las Águilas del América bajo el mando de Miguel Herrera, y el exdefensa azulcrema explotó en contra del estratega mexicano y de la Liga MX.

"Internamente tampoco tuve una buena relación con el director técnico (Piojo Herrera), luego me enteré de que decía muchas cosas a mis espaldas, yo tenía una excelente relación con Aquivaldo Mosquera, cuando yo me fui me comentó que (Herrera) dijo que no me había llevado, y eso es una mentira, él me quiso llevar cuando estaba en Tecos", reveló en charla con el periodista Mario Alberto Sánchez.

Igualmente, Vizcarrondo atacó a como se maneja el futbol mexicano, pues aseguró que "es una novela" y que él no venía al América para llenarse solo los bolsillos pues su objetivo era jugar un Mundial.

"Es una persona (Herrera) que no se maneja bien, que cala bien en el medio mexicano porque vamos a decir que el futbol allá es una novela, socialmente ellos se manejan así, no es mi personalidad, no cabía en disputas", agregó Vizcarrondo.

"A mí me gusta jugar, yo no voy a un lugar a llenarme los bolsillos, porque te puedo decir que el futbol mexicano es muy rentable en la parte económica, pero mi prioridad era la Selección", dijo Vizcarrondo.

