Pachuca, dispuesto a 'sacrificar' dinero por venta de Luis Chávez

Armando Martínez y Jesús Martínez tienen claro que la intención de Luis Chávez es llegar a Europa, por lo que están trabajando para que esté sueño se haga realidad, aunque les cueste a ellos dinero que podrían sacar por el futbolista.

A pesar de que no logró llegar al Viejo Continente después de Qatar 2022, el mediocampista mexicano se mantiene firme en su ideal de jugar en este continente. En Grupo Pachuca son conscientes de esta situación, por lo que incluso están moviéndose para contactar con equipos de Europa. Apoyamos al muchacho y lo queremos que esté en Europa.

"Acabo de estar también en contacto con Denis ella no tenemos también el Ajax que tenemos en convenio con el Ajax, entonces también tengo una llamada pendiente con mi amigo, el señor Mouriño de celta. Andamos moviéndonos por todos lados con usted para cumplir el sueño del muchacho", comentó Jesús Martínez.

Dispuestos a sacrificar el 30 o 40%

Este apoyo que le están brindando al mexicano podría costarle bastante a la institución hidalguense, ya que podrían llegar a venderlo por un precio menor que si lo hicieran en México: "Un esfuerzo estamos haciendo que imagínate que estamos sacrificando hasta el 30, 40% de lo que nos puedan pagar acá en el valor económico y él también lo está sacrificando, no nada más nosotros es importantísimo ver que después de de de todo lo que decimos de los jugadores, que algunos están acomodados, que no quieren salir, que ganan muy bien aquí, pues Luis es todo lo contrario, él está sacrificando parte de un salario muy importante y de una comisión por una transferencia muy importante por lograr su sueño. Ojalá ojalá este torneo lo lo puede hacer, no ya ven los juegos que ha tenido con la selección ha sido impresionante, sigue en un nivel altísimo. Luis y yo creo que se merece una oportunidad de de jugar en Europa", destacó Armando Martínez.

Cabe destacar que en Pachuca están dispuestos a revisar ofertas de la Liga MX, pero Luis Chávez será quien tome la decisión: "Como lo dije. si llegan algunas ofertas por él de Europa de inmediato las analizaremos y si llegan algunas ofertas del futbol mexicano también se le comunicará a él, al final de cuentas, el va a tomar una decisión en conjunto con nosotros", puntualizó Armando.

