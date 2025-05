Chaco Giménez 'culpa' a Erick Sánchez de provocar su retiro del futbol

Christian "Chaco" Giménez reveló recientemente que su retiro en 2018 tuvo un detonante muy particular, un enfrentamiento directo en el terreno de juego con el canterano de Pachuca, Erick "Chiquito" Sánchez.

Chaco Giménez puso fin a una exitosa carrera en el futbol profesional a finales del 2018. Aunque militó en diversos equipos, fueron Pachuca y Cruz Azul los clubes donde más brilló. Precisamente con los Tuzos decidió cerrar su ciclo como jugador

Durante una reciente participación en un programa FOX Sports Radio, el exmediocampista detalló que una jugada durante un entrenamiento fue suficiente para entender que su ciclo en las canchas había terminado.

“Yo me retiré porque en el último año no jugaba prácticamente. Conté la historia de 'Chiquito' Sánchez, jugábamos en contra en un interescuadras, y me cambió el ritmo... casi me desgarra. Ahí dije: 'No, ya, hay que darle la oportunidad a este chamaco'”, declaró Giménez.

Erick Sánchez comenzó su formación en las Fuerzas Básicas del Pachuca en 2016. Tuvo un breve paso por Zacatecas antes de regresar al equipo hidalguense, con el que debutó en el primer equipo en 2020. Aunque en 2018 aún no era titular consolidado, ya demostraba su talento y explosividad, cualidades que marcaron aquel momento clave con el Chaco.

Hoy, "Chiquito" Sánchez es una de las figuras del América y seleccionado nacional, consolidando una carrera que comenzó, paradójicamente, siendo el motivo de despedida de una leyenda como el Chaco.

