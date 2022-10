Chofis López: 'Me gustaría ser un ídolo en Pachuca'

En su regreso a México tras su paso por el San José Earthquakes de la MLS, Javier 'Chofis' López ha mostrado una mejoría con los Tuzos del Pachuca.

Para muestra está el gol con el que los de la Bella Airosa se quedaron con el boleto a Semifinales ante Tigres en el Estadio Hidalgo y que le hicieron quedarse con el premio a Mejor Jugador del partido.

El propio López reveló durante la campaña que su intención es echar raíces en Pachuca y lograr muchos éxitos.

"Desde que llegué a Pachuca lo he dicho, me gustaría ser un ídolo local y con mucho trabajo lo estoy haciendo", dijo la Chofis.

"Más allá de una revancha es un tema personal conmigo mismo, no es una revancha porque no le tengo que demostrar nada a nadie. Me adapté rápido a Pachuca y estoy contento de estar acá", agregó.

En esta temporada, Javier Eduardo ha disputado 11 partidos entre Liga y Liguilla acumulando 355 minutos en los que marcó tres tantos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACHUCA: SE IMPUSO A TIGRES Y AVANZÓ LAS SEMIFINALES DEL APERTURA 2022