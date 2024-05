Pachuca clasificó a la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, pero no tendrá tiempo de descanso para enfrentar otra eliminatoria, ahora en la Liga MX. Los Tuzos se medirán ante Pumas este jueves en el Play-in del Clausura 2024, lo que ha puesto sobre la mesa la discusión de lo apretado que están los calendarios y que pone en riesgo a los jugadores.

Rubens Valenzuela, preparador físico del equipo hidalguense, compartió para RÉCORD+ que no es una decisión correcta dejar un límite de 48 horas entre partido y partido. "Mínimo son 72 horas; si estuviera en España jugaría 72 horas. Un jugador no puede jugar antes".

Puso como ejemplo el caso de Real Madrid, que jugó el viernes pasado ante Real Sociedad en LaLiga y luego el martes en Champions League. Y a pesar de que pasaron más días de descanso, solo dos futbolistas repitieron en la alineación.

Señaló que en la Liga MX el reglamento marca 48 horas porque así se votó en México. "Si a mí no me consultan y yo no tengo la oportunidad de ir a una reunióin de presidentes, y explicarle, no puedo aportar más de lo que hago. Las reglas los ponen los de saco y corbata, no los ponen los de short y pants".

Desde el fin de semana, el preparador físico puso en agenda el tema del poco tiempo de recuperación al quejarse en redes sociales de que no hubo un ajuste del calendario. Aunado a ello, ahora explicó que hay mayor riesgo de lesión por el poco tiempo de descanso. "Hay una baja en todo el tema químico, hay una merma en todo el tema muscular, hay mucho del tema bioquímico".

"No hay ningún parámetro que antes de las 72 horas se recupere. Si mañana ponemos un jugador que jugó ayer, que no está totalmente recuperado, entra a una pelota con Rivas de Pumas y como no está fuerta, la incidencia de ese golpe puede ser mucho mayor. Cuando esa situación en otro momento no tendría otra consecuencia. Y está el tema de descanso, de sueño, de hidratación", finalizó.

Salomón Rondón se sorprendió por la cantidad de partidos seguidos

Por otra parte, Rubens Valenzuela compartió lo que le hizo saber el delantero y goleador de los Tuzos, Salomón Rondón. "Me dijo 'Yo en toda mi carrera deportiva no había jugado tantos partidos seguidos'. Y una persona que tenemos que escucharla, valorarla, tiene otra cabeza, otra formación, otros hábitos".

"Para nosotros es sumamente interesante su incorporación. Por todo lo que aporta en el entorno, a los muchachos jóvenes. Es diferente el aporte cuando viene de un líder deportivo, de un ejemplo deportivo. quizás la receptividad de los jugadores jóvenes es mucho mayor. Y esa opinión es muy importante. Él hace un trabajo importante regenerativo, se cuida en la alimentación, la suplementación, se cuida en los horarios. Es muy serio en los entrenamientos y eso nos sirve de ejemplo", finalizó.

