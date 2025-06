¿Pachuca irá por Neymar para el Mundial de Clubes? Esto es lo que se sabe

Menos de dos semanas faltan para que inicie el Mundial de Clubes y los equipos se siguen moviendo para reforzarse dentro de la ventana extraordinaria de fichajes que permitió al FIFA. Pachuca no ha perdido el tiempo y ya cerró las llegadas "temporales" de Robert Kenedy, José Castillo y Agustín Palavecino.

Sin embargo, en horas recientes se vinculó a los Tuzos con el nombre de Neymar. El brasileño actualmente juega con Santos y su contrato finaliza el 30 de junio, pero sueña con jugar el torneo de la FIFA.

Neymar busca equipo para el Mundial de Clubes | X: @neymarjr

¿Qué se sabe del interés de Pachuca en Neymar?

La agencia RTI Esporte reportó que el club hidalguense inició conversaciones el pasado miércoles 28 de mayo. Sin embargo, fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que en realidad fue el entorno del jugador el que se acercó al equipo.

Según la fuente, Neymar fue ofrecido a 31 de los 32 clubes participantes, pero "cobra caro". Y es precisamente por ese motivo por el cual en Pachuca no están convencidos de hacer un intento. Es decir, los Tuzos no buscaron al jugador y aunque no lo han descartado, el salario que pide lo vuelve una contratación poco atractiva.

Neymar fue ofrecido a Pachuca | X: @neymarjr

¿Cuánto pide Neymar por jugar el Mundial de Clubes?

Según la prensa brasileña, el futbolista de Santos cobra 4.1 millones de reales, lo que se traduce en cerca de 14 millones de pesos mexicanos. Mientras que para jugar el Mundialito, pedía 28.4 millones de reales, entre 96 y 97 millones de pesos, según RTI Esporte.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Fundidos! América jugó 136 partidos en los últimos 29 meses y se queda sin Mundial de Clubes

El alto suelto de Neymar no es atractivo para Pachuca | X: @neymarjr