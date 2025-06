Neymar lanza crítica al arbitraje brasileño y ruega no ser castigado aún más

El tan ansiado regresó de Neymar a suelo brasileño no ha sido el mejor. El exjugador del Barcelona volvió al equipo que lo vio nacer, sin embargo, 'Ney' ha tenido un mal paso en el Brasileirao con Santos.

El último heredero del joga bonito, no ha podido ser un factor diferencial en los últimos meses; ya que entre lesiones y suspensiones, Neymar ha estado alejado de las canchas. Por si fuera poco, en el último duelo del Peixe, el astro brasileño que puso al mundo a sus pies, se llevó la tarjeta roja.

Neymar | AP|

Neymar fue expulsado en el duelo ante Botafogo, por una doble amarilla. El último gran '10' de Brasil intentó mandar el balón al fondo de la red con la mano, acción por la cual el colegiado decidió expulsarlo.

Por medio de sus redes sociales, Neymar aceptó su error, pero dejó en claro que la primera tarjeta que recibió fue bastante rigurosa. "Realmente tenía que mostrar una segunda tarjeta amarilla, pero el árbitro me está tomando el pelo con la primera. Cometí una falta y me sacaron la tarjeta amarilla inmediatamente. Hay malos árbitros. Es solo mi opinión. Por favor, no me castiguen más".

🟥 Expulsado Neymar por doble amarilla. Ya estaba amonestado y quiso pasarse de listo anotando un gol con la mano. El reglamento cita que se amonesta a alguien por tocar el balón con la mano al intentar marcar un gol (independientemente de que lo consiga)pic.twitter.com/VU3WckPCEn — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2025

También se disculpó

Neymar también lanzó un mensaje disculpándose, asegurando que los tres puntos que perdió Santos fueron culpa suya. El conjunto de Santos se encuentra en zona de descenso, en la posición número 18.

"La desesperación por marcar a veces nos lleva a cometer errores. Quiero disculparme con mis compañeros y también con la afición. ¡Cometí un error, perdónenme!", fueron las disculpas de Neymar.

Neymar | AP|

