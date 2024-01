Salomón Rondón defiende a la Liga MX sobre la Argentina: 'No tiene nada que envidiarle'

Salomón Rondón elogió la competitividad de la Liga MX en comparación con otras ligas latinoamericanas donde ha jugado, incluida la argentina, destacando la intensidad y emoción del torneo mexicano.

En una entrevista para Fox Sports, Rondón compartió sus primeras impresiones sobre el nivel de la Liga MX, expresando que la competencia en esta liga no tiene nada que envidiar a otras en América Latina. El experimentado delantero, quien previamente jugó para River Plate, elogió la intensidad y la atracción de la Liguilla en México.

"Yo que he estado en distintos países, competido en distintas ligas, y lo digo sinceramente, la liga mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna liga de continente. Una liga muy competitiva, varios equipos pelean por salir campeones, está la liguilla que es más picante, llama más la atención", afirmó Rondón.

El futbolista venezolano también compartió detalles sobre cómo se dio su llegada a los Tuzos del Pachuca y su entusiasmo por enfrentar este nuevo desafío en su exitosa carrera.

“Cuando me llamaron no lo dudé ningún segundo, hablé con la familia. Yo terminé el día 22 en Argentina y el día 23 ya estaba hablando con Almada. No dudé en tomar ese desafío, tenía ganas de salir, de explorar otra liga, otra cultura”, comentó Rondón.

"LA LIGA MEXICANA NO TIENE NADA QUE ENVIDIARLE A NINGUNA DEL CONTINENTE: ES UNA LIGA MUY COMPETITIVA" Salomón Rondón no dudó en llegar al futbol mexicano, y nos cuenta lo que ha encontrado en esta nueva aventura #FSRadioMX pic.twitter.com/PqYtdwxiiF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 24, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACHUCA CAYÓ POR LA MÍNIMA DIFERENCIA ANTE RIVER PLATE EN AMISTOSO INTERNACIONAL