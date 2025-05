Emanuel Gularte sueña con llegar a la Copa Mundial de 2026

Emanuel Gularte sueña con el Mundial. El defensa uruguayo platicó con RÉCORD sobre los objetivos que se ha trazado en estas últimas semanas luego de tomar la decisión de no continuar con el Puebla.

Gularte tiene años jugando en el futbol mexicano y su intención es dar el salto a un equipo de mayor nivel, con el objetivo de ganarse un puesto en la Selección de Uruguay, pues estamos a solo un año de que se celebre la Copa del Mundo del 2026.

“A un año del Mundial y estando tan próximo creo que es el momento adecuado para para dar ese salto y estar en un equipo que me permita competir por ese puesto”.

Gularte dejó a Puebla porque aspira a un mejor equipo | IMAGO 7

Gularte está en pláticas con varios equipos

Sobre el nuevo equipo que tendrá Gularte, dejó en claro que está en pláticas con varios equipos, aunque no tiene la decisión tomada y en los próximos días espera tener más noticias al respecto. "No solo de México, sino también de Argentina, MLS, Brasil y nada, la verdad estoy tranquilo preparándome, no me quiero adelantar al mercado".

"Sí es cierto que estoy en pláticas y eso me tiene muy muy motivado, muy enfocado y sé la responsabilidad que va a conllevar y nada cuando uno tiene por delante el nuevo desafío le gusta estar a la altura. Preparándome para que cuando llegue el momento de tomar la decisión y de dar ese cambio y ese salto poder estar 100 % para satisfacer e incluso superar la expectativa”, añadió.

El defensa se dijo agradecido con Puebla

Por otra parte, Emanuel compartió su cariño y agradecimiento por la Franja, al ser un equipo que le dio la oportunidad por muchos años. "Es un equipo que amo al cual estoy muy agradecido lo mismo con la directiva, pero nada, se llegó a un acuerdo en común entre las tres partes, sabiendo que ya antes incluso terminaba el torneo había sondeos".

Gularte dejó a la Franja después de consolidarse como figura en el club | IMAGO 7

"Y ahora aún más, sabiendo que iban a haber posibilidades, llegar a un acuerdo entre directiva jugador y cuerpo técnico de que las tres partes entendimos que por un tema de ciclo, después de diez temporadas en el club, de cinco años jugando defendiendo a la camiseta entendimos que el ciclo ya se había culminado”, enfatizó.

También aspira al Mundial de Clubes

Por último, Emanuel Gularte compartió su interés por reforzar a un equipo en el Mundial de Clubes, pues lleva semanas entrenando al más alto nivel y está listo para regresar a la actividad, en caso de que algún equipo busque sus servicios para este evento. “Recién estamos citados y los clubes van a pasar por pretemporada en los primeros días de junio".

"Hay mucho tiempo para para volver a competir, pero como sé que hay posibilidad y sondeo, y como también tengo la ilusión de que un equipo que juegue el Mundial de Clubes quiera contar con mi servicio, me estoy preparando ahora muy fuerte y muy serio porque tengo la expectativa en tres semanas estar jugando”, finalizó.

Gularte espera que algún club lo considere como refuerzo | IMAGO 7