Puebla está en riesgo debido a una presunta alineación indebida. La Comisión Disciplinaria ha iniciado un procedimiento de investigación sobre este asunto, relacionado con el partido de la Fecha 7 ante Tijuana.

Aunque el comunicado oficial no menciona nombres específicos, el colaborador de RÉCORD, David Medrano, ha informado que la irregularidad se debe a la presencia de Luis Noriega, técnico de la categoría Sub 14 del Club Puebla, en la banca del equipo durante el compromiso.

La Comisión Disciplinaria ha señalado que el informe arbitral del partido reportó una discrepancia entre la alineación presentada y los miembros que estaban en la banca del equipo local.

“Los clubes pueden tener hasta 6 elementos de cuerpo técnico en la banca. En la cédula del Puebla vs Xolos aparecen solo 5 camoteros y Noriega no está apuntado, por ello fue sacado de la cancha con el juego en marcha. En la Fecha 6 vs Bravos, Noriega sí estuvo inscrito en cédula”, publicó Medrano en su cuenta de Twitter.

El partido en cuestión se jugó el 1 de septiembre de 2023. La Comisión Disciplinaria está en proceso de analizar todas las pruebas y documentos relacionados para emitir una resolución final sobre el caso.

Luis Miguel Noriega es conocido por ser parte del equipo de directores técnicos del Club Puebla en sus divisiones inferiores. Hasta el momento, los representantes de Puebla no han emitido comentarios o declaraciones sobre el asunto.

