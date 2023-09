Pumas, con Chino Huerta 'on fire', vence al Puebla en la Jornada 9 del Apertura 2023

Los rulos auriazules siguen teniendo magia. El momento de ensueño que está atravesando César Huerta tiene contagiados a los Pumas que, con dos goles, pero mucha garra del 'Chino' vencieron al Puebla (0-2). Y dos victorias al hilo le cayeron a Universidad en el mejor momento porque el fin de semana visitan al América y ahí será donde el 'Chino'y los demás, tendrán que demostrar que los últimos resultados no son casualidad.

Pero si a César Huerta le salen bien las cosas, a Pumas también. Y es que a pesar de que se trata de 11 felinos, el del momento es el 'Chino', y las circunstancias se conjuntan para que así sea; y la prueba fue que a tan sólo seis minutos del juego ante el Puebla, se marcó un penalti por una barrida de Sebastián Olmedo sobre Gabriel Fernández, y al ser Dinenno suplente, Huerta se paró en el manchón y cobró de manera perfecta. Universidad estaba adelante por un gol, y todo giraba en torno a Huerta y lo que él hiciera o no dentro del campo.

Tremendo futbol que nos regala el 'Chino'.

Gol y ya nos ponemos en ventaja. #DePumasSoy #DeCanteraSomos pic.twitter.com/Tr2oO6UsnD — PUMAS (@PumasMX) September 23, 2023

Con el paso de los minutos, y mientras los auriazules estaban dando uno de sus mejores partidos y como se ha vuelto 'tradición' fallaron opciones de gol por medio de Salvio y Fernández, La Franja no generaba nada.

Pero para el segundo tiempo las cosas cambiaron, pues el Puebla se le echó encima a Pumas. Incluso de no ser por Julio González que intervino en un par de ocasiones, el panorama felino habría sido diferente.

Entonces, Puebla volvió a cometer un error que le costó un gol, pues el defensa Gastón Silva metió la mano en el área, fue penalti y el 'Chino' seguro y sonriente tomó la pelota, cobró y además de darle a Pumas el triunfo, marcó su primer doblete en la Primera División.

Ya luego el 'Comandante' entró al campo, pero no pudo concretar las opciones que tuvo, pero no fue del todo necesario porque ya César Huerta ya había corrido, peleado y cobrado de manera impecable los dos penaltis que le dieron la victoria a Pumas y con los que ratificó que el buen momento que atraviesa no es casualidad.

