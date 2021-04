Santiago Ormeño sobre posible llamado para jugar con Perú: 'No tendría por qué negarme'

El gran momento por el que atraviesa Santiago Ormeño con el Puebla lo han puesto en la órbita de las selecciones de México y de Perú debido a que cuenta con las dos nacionalidades.

Sin embargo, el Tata Martino ha descartado la posibilidad de convocarlo, por lo que no le cierra la puerta al combinado Inca, aunque reconoció que de momento no ha recibido llamados de la federación peruana.

"No ha habido ningún contacto conmigo en lo personal. Son puros rumores. Es cierto que el profesor Juan Reynoso (técnico de Cruz Azul) me llegó a comentar que gente de allá preguntó por mí, pero un contacto directo conmigo o con el club no ha habido nada", declaró Ormeño en entrevista para ESPN.

El delantero de Puebla dejó claro que no rechazaría un llamado para defender la camiseta de Perú.

"Sobre la posibilidad de jugar (con Perú), ¿por qué no? Soy mexicano, pero también soy peruano. Mis raíces son de ahí. Si me llega la oportunidad, no tendría por qué negarme”, aseguró.

