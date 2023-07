Adrián Aldrete sobre Pumas: 'Estamos apuntando a lo grande, pero paso a paso'

Pumas lleva 12 años sin poder se Campeón de la Liga MX, y en este inicio del Apertura 2023 suman cinco puntos en tres jornadas, pero Adrián Aldrete señala que la UNAM va paso a paso, no piensan en Liguilla, pero sí quieren coronarse.

“Trabajando como lo estamos haciendo, nos estamos enfocando en el día a día, partido a partido, para que los errores que tenemos irlos analizando y corregirlos. Estamos apuntando a lo grande.

“Pero paso a paso no nos queremos volver locos, no queremos hablar de una Liguilla, no queremos hablar de otra cosa si no hemos dado el primer paso”, expresó Aldrete para W Deportes.

Sobre ser el nuevo capitán de la UNAM después de que Antonio Mohamed no cuenta con Nicolás Freire, Aldrete no siente peso el portar el gafete que alguna vez utilizó Darío Verón y tampoco siente presión porque en el último historial, los que son capitanes de Pumas se van el siguiente torneo.

“No, lo que te pesa es lo que hagas dentro de la cancha, independientemente tengas o no el gafete, si haces bien las cosas tu trabajo va a hablar por sí solo, y si no, va a ser de la misma forma. Con la experiencia que tengo en otros equipos grandes, campeonatos en equipos grandes, es simplemente trasladar esa experiencia a este momento”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JESÚS DUEÑAS SOBRE SU PASO A CRUZ AZUL: 'QUIERO DISFRUTAR GANANDO CAMPEONATOS'