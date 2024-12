Afición de Pumas no llena el Olímpico Universitario previo a los Cuartos de Final ante Rayados

La afición no respondió. Para el partido de Vuelta de Cuartos de Final entre Pumas y Rayados, las gradas en el Estadio Olímpico Universitario no lucen llenas. Asimismo, en cuanto a porcentaje de asistencia, ha sido el peor partido durante esta Liguilla.

Previo al juego, la venta de boletos no había sido la esperada por parte de la entidad universitaria. A pesar de que no todas las localidades se ponen a la venta, la afición no agotó todo el boletaje, por lo que las gradas lucen con muchos espacios a pocos minutos de iniciar el juego.

La directiva de Pumas tenía proyectado vender alrededor del 90% de los boletos liberados. Sin embargo, la tribuna del Estadio Olímpico Universitario está alrededor del 70% de su capacidad, convirtiéndose en la peor entrada en cuanto a porcentaje durante esta Liguilla.

Incluso, los boletos en Ticketmaster aún estaban vendiéndose a pocos minutos de iniciar el juego. Asimismo, la reventa para el partido de este domingo tuvo que disminuir los precios, ya que a dos horas de empezar el partido rondaban entre los $500 y los 2 mil.

Sin embargo, a media hora de el pitazo inicial, los boletos más caros en esta modalidad están en mil pesos. A pesar de ser un partido de ‘vida o muerte’ para Pumas, la afición universitaria no respondió en las tribunas como lo pidió el equipo durante esta semana.

