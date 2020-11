Andrés Lillini: 'Pumas es favorito ante Cruz Azul'

Si Pumas hoy está entre los mejores equipos del torneo es por méritos propios y no por dinero, así lo aseguró su técnico Andrés Lillini, quien resaltó que tanto él como sus jugadores no hacen caso a quienes demeritan lo que han hecho.

"Me llama la atención que sólo algunos den crédito de lo que se hace porque hacemos lo mismo que otras grandes instituciones y este club es muy grande; sí me ha llamado la atención que se desprestigie un poco lo que hemos hecho.

"Nosotros no somos más ni menos que nadie, somos diferentes. Hay cosas que el dinero no puede comprar y lo que estos jugadores han demostrado dentro de la cancha no es por plata es por pasión", dijo a W Deportes.

Al margen, el timonel auriazul aseguró que sí se siente favorito sobre Cruz Azul, por lo que confía que ganarán el sábado.

"Somos un equipo que nos hemos ganado un respeto dentro de la cancha por las cosas que fuimos haciendo bien y la verdad sí me creo favorito, porque a nosotros este tipo de partidos que nos tocan con equipos que salen a atacar como el caso de Cruz Azul es donde nosotros mejores partidos hacemos y en este caso los dos equipos tenemos la necesidad de ganar y creo que va a ser un partido abierto y el favoritismo por lo que yo veo creo que sí", señaló.

