Pumas: Andrés Lillini se sentará con la directiva a hablar de su futuro tras partido vs Cruz Azul

Después del partido ante Cruz Azul, Andrés Lillini definirá si se mantiene o no como técnico de Pumas, así lo explicó el actual entrenador felino, quien está convencido de que él no está para dirigir o trabajar en otro club, pues sólo se concentra en Universidad.

"Mi deseo es acá. El que yo esté en Primera División hoy es el reflejo del trabajo de toda la gente de fuerzas básicas, yo pongo la cara. Eso no hay dinero que lo pague.

"Claro que me gustaría seguir en Pumas para seguir afianzando el proyecto de fuerzas básicas en Primera División, no me veo en otro equipo y quedé con el ingeniero Leopoldo Silva que después de Cruz Azul y vamos a sentarnos para ver qué es lo mejor para el club ", dijo a W Deportes.

Andrés Lillini tomó al equipo días antes de que arrancara el Torneo Guard1anes 2020 tras la renuncia de Míchel González; sin embargo, fue ratificado en la Jornada 6, para quedarse como técnico lo que resta de la temporada.

