Andrés Lillini: 'Pumas no jugará sólo para Juan Ignacio Dinenno'

Una de las fortalezas de Pumas en lo que va del Guard1anes 2020 se llama Juan Ignacio Dinenno, quien con cinco tantos es el actual líder de goleo individual y eso es un reflejo tanto del talento del argentino como del trabajo en equipo; sin embargo, el técnico felino, Andrés Lillini, dejó claro que Universidad juega en conjunto y no trabajará sólo para que brille su goleador.

“No voy a jugar para un jugador mientras yo esté. No puedo planificar jugar para un jugador, no me pasa por la cabeza, soy alguien que tiene una base muy sólida de lo que es el juego y jugar para uno no se me hace correcto porque, aparte de no tener variantes y ser un equipo totalmente predecible, pecaría de soberbio con todos los otros, que son los que corren y hacen la jugada para que sólo uno la empuje no me parece correcto y no planifico eso”, dijo a RÉCORD.

Pese a ello, el técnico sudamericano reconoció la fortuna que tiene Pumas de contar con Juan Ignacio Dinenno, pues es un delantero con mucho talento, el cual está al servicio de la escuadra del Pedregal y por eso tienen que aprovechar el buen momento por el que está atravesando el goleador.

“Tenerlo es un gran estímulo. A mí me tocó ir a verlo cuando jugaba en Cali y la verdad que es un chico que tiene una superación bárbara, tiene una gran cualidad que es el gol y que hoy gracias a Dios lo tenemos nosotros y eso te da esperanza en todos los partidos.

“Tal vez esa última pelota le quedó a Carlos González, pero las anteriores le quedaron a él, esa gente trae un imán y ese imán hay que aprovecharlo porque es sumamente valioso. Son momentos y esos momentos de los goleadores si uno los tiene favor los disfruta mucho”, señaló.