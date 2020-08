Pumas: Míchel González reveló los motivos por los que dejó al equipo

Míchel González dejó a Pumas hace poco más de un mes, y aseguró que no se sentía personalmente satisfecho en el equipo, motivo por el que decidió hacerse a un lado.

“No fue una decisión que tomara a la ligera, suelo ser bastante reflexivo, creo que era el momento de dejar el equipo, a pesar de que siempre me he sentido muy bien ahí, pero la situación personal no me satisfacía", mencionó para TUDN.

De igual forma, el técnico español afirmó que el proyecto universitario se estancó después de un año de estar en el club.

"Era el momento de dejar el equipo, a pesar de que siempre me he sentido muy bien ahí, pero la situación personal no me satisfacía": Míchel González En exclusiva para @Lineade4TUDN pic.twitter.com/WdJmyBiPeI — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) August 20, 2020

“Cuando decidí ir a Pumas, veía unas posibilidades que poco a poco se fueron cumpliendo, pero entendí un uño más tarde que la situación se había estancado un poco", agregó.

¿QUÉ JUGADORES MEXICANO SE LLEVARÍA A EUROPA?

"Hay jugadores de alto nivel. Me llevaría a José Macías, Sebastián Córdova, Jesús Gallardo, Andrés Iniestra y Johan Vásquez. Tienen una gran capacidad física, pero tienen que tratar de cambiar su mentalidad porque en Europa se compite mucho desde los entrenamientos, se los toman como partidos", explicó González.

¿A qué jugadores del futbol mexicano te llevarías? "JJ Macías, Córdova, Gallardo..." Míchel González nos contesta en exclusiva para @Lineade4TUDN pic.twitter.com/8nQiTonYhk — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) August 20, 2020

