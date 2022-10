Andrés Lillini tras derrota ante Juárez: 'Fue un reflejo de lo que nos costó el torneo'

Andrés Lillini señaló que esta derrota ante Juárez fue un reflejo del mal torneo que tuvo Pumas, además de que sabe que él es el principal responsable de este equipo y el está a disposición de la decisión que tome la directiva con su futuro.

"Fue un reflejo este partido de todo lo que nos costó el torneo, los jugadores hacen un gran esfuerzo, no nos alcanza, nos condenan los errores, nos falta siempre algo para convertir, pelota en el travesaño de Juan Dinenno, del otro lado gol de Juárez en la misma jugada, entonces es el reflejo de lo que nos sucedió.

"Es una inercia totalmente negativa que no supe como sacarla a flote, le busque muchísimas cosas, variantes principalmente, desde la estrategia hasta lo hasta los jugadores de nombres y apellidos en las formaciones", comentó Lillini en conferencia de prensa.

El estratega confesó que él es el primero en no poder asimilar las derrotas, pero que le deben de responder a la entrega de su afición.

"Como siempre soy el primero que no asimila las derrotas, me cuesta mucho, tengo graves problemas con esas cosas, pero por supuesto que a la afición hay que darle la cara y principalmente a la afición que son los que acompañan, los que están, los que nunca abandonan, la afición de Pumas nunca abandona, entonces hay que darle la cara".

Finalmente, Andrés Lillini señaló que aún tiene contrato con Pumas, pero que el está a disposición de la decisión de la directiva auriazul.

"Yo no dije que me voy que será el último partido, no para mí. Yo tengo un contrato firmado y la directiva decidirá qué hacer conmigo. Por supuesto que soy el responsable de este momento de club y yo cuando agarré esto le dije al ingeniero Silva que estaba para ayudar y no voy a entorpecer ninguna situación de que el club no merezca que yo la haga.

"Yo estoy a disposición de la directiva como siempre lo estuve, pero por supuesto que yo pienso que este mismo equipo, estos jugadores, el semestre que viene, esté quien esté al frente de ellos, van a sacar las cosas adelante".

