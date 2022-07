Andrés Lillini tras empate ante León: 'No supimos manejar el resultado abultado'

Visiblemente molesto por haber dejado ir un triunfo al tener tres goles de ventaja, Andrés Lillini, técnico de Pumas, dejó claro que su equipo no es lo que mostró ante León.

"No supimos manejar el resultado abultado con situaciones de gol. Los errores se pagan caro y es un aprendizaje fuerte y duele más que la derrota, porque esto que hicimos no nos representa, no representa lo que es Pumas, empezando por mí.

"Hoy fue una linda cachetada, si perdemos el piso, no hay nada. Es un gran aprendizaje para mí y para todos y esto nos hace ver la realidad desde otro lado porque teníamos que ganar, sí, porque si especulamos nos va mal", dijo.

Y aunque terminaron sacándoles el empate pese a ir ganando por tres goles, el técnico universitario dijo que le queda tranquilidad por el talento de sus jugadores, aunque reconoció que su defensa no pasa por buen momento.

"La tranquilidad me queda que los futbolistas responden, sé que van a responder. Los jugadores son grandes futbolistas.

"En la parte ofensiva llegamos bien, hicimos bastantes situaciones de gol, pero en el futbol se gana defendiendo bien y esto es una prueba clara. Si no defiendes bien, por más que arriba seamos muy buenos, el sistema defensivo, no los defensores, empezando por los delanteros, tiene que ser compacto", indicó Lillini, quien respecto al tema de Dani Alves dijo que no hay ninguna novedad.

