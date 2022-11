Ariel González: 'La preparación física no debería cambiar de acuerdo al técnico'

Después de dos semanas, este miércoles Pumas termina su etapa de pretemporada en playa, y para despedirse de Acapulco, a temprana hora trabajarán en la cancha y luego del almuerzo, tomarán camino con rumbo a la Ciudad de México.

El equipo universitario ya trabaja bajo las órdenes de Rafael Puente del Río, tras la etapa de Andrés Lillini y el preparador físico del conjunto del Pedregal, Ariel González, dijo que su labor no cambia si cambia el entrenador.

"Los objetivos de la preparacion física no deberían cambiar de acuerdo al técnico, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo para que los jugadores tengan un gran desempeño en la temporada", explicó a RÉCORD el experimentado preparador físico.

Además, González explicó por qué Universidad realiza trabajo de pretemporada a nivel del mar.

"Los objetivos de la preparación física no cambia porque sea o no playa, al final es la recuperación de las capacidades motoras que durante la etapa de post temporada disminuyen. Pero estar a nivel del mar en un ambiente agradable no da posibilidades de trabajar con más intensidad porque se tiene mayor consumo de oxígeno", señaló.

El tiempo que permanecieron en Acapulco, el primer equipo de Universidad trabajó en dos sesiones diarias, y lo hicieron bajo las instrucciones de Arístides Verón y la supervisión de Ariel González, ambos preparadores físicos.

"Por el momento va todo bien y eso quiere decir que no tenemos lesionados, ni hay gente disminuida y eso es ganancia en una pretemporada.

"Estamos trabajando fuerte dos veces al día, estamos haciendo aproximadamente tres horas por día, se trabajó, combinando el aspecto físico con el técnico táctico", reveló Ariel González.

