Chucho Ramírez sobre Pumas: 'Yo nunca he creído en la suerte'

En Pumas más que suerte hay trabajo y eso incluye el aspecto mental en el que Jesús Ramírez, presidencia deportivo felino, es experto, por lo que desde que tomó el cargo en el Club Universidad el tema del trabajo mental se ha hecho fundamental y hoy están viendo resultados.

"En el futbol se habla mucho de suerte. Yo nunca he creído en la suerte, por esto estoy orgulloso con el plantel porque ellos han hecho que suceda, si el rival falla no es mi culpa, y todas esas opiniones no han hecho mella en el plantel y al final lo que avala son los resultados.

"El panorama no se veía bueno, pero lo más importante es el tema mental. Desde mi llegada de las cuestiones que se instalaron sí o sí era el coaching, hemos tenido un trabajo permanente desde mi llegada que el equipo ha estado trabajando en el área de coaching con sesiones individuales y grupales, y eso le ha dado otra visión a los muchachos fuera y dentro de la chancha, eso ha sido la base sólida para generar seguridad autoestima, compromiso y responsabilidad", dijo a RÉCORD.

Finalmente, ‘Chucho’ compartió parte de la estrategia del trabajo mental que sigue todas las semanas con la coach Paulina Muñoz, ya que los jugadores van a cantera no sólo a entrenar.

"Cada semana me siento con Paulina que lleva todo esto para ver qué haremos cada semana, y al final se ha generado una dinámica que además de entrenar se llevan algo en la mente positivo tanto fuera como dentro de la cancha"", indicó.

