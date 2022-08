Dani Alves: 'Construir una historia junto a Pumas será un desafío'

A su regreso al Camp Nou para enfrentar al Barcelona por el trofeo Joan Gamper, Dani Alves reiteró su agradecimiento a Pumas por darle la confianza al ficharlo y aseguró que es un desafío.

"Les agradezco mucho la confianza, la oportunidad que me están dando de formar parte de este club, muy especial en México. Poder construir una historia junto con ellos va a ser un gran desafío. La única pereza que me da es que vengo aquí de blanco y eso no me gusta, pero es de los Pumas”, expresó el brasileño.

El equipo auriazul visitó el estadio para el reconocimiento de cancha, donde el brasileño afirmó que ha aconsejado a sus compañeros para que disfruten el duelo en Barcelona, pues es una oportunidad única, aunque reconoció que, en caso de anotar, no festejará por el cariño y el respeto que siente por la institución.

“Nunca festejaría un gol aquí. A mis compañeros, sinceramente les digo que disfruten de este momento único en sus vidas. Venir aquí, no solo para Pumas, para cualquier otro equipo, es muy muy complicado. Jugarle al Barça aquí es muy difícil y hay que disfrutar de ese lindo día.

"Creo que no van a tener muchísimas más oportunidades de jugar en el Camp Nou antiguo, después se va a remodelar y puede que ellos vuelvan, pero es un poco más difícil que vuelvan a vivir esa experiencia. Así que hay que disfrutar y pasarlo bien. Hay que intentar poner lo que nosotros tenemos también como argumentos, pero más que nada es un día que nosotros fuimos invitados para la fiesta del culé, entonces tenemos que hacer que ese día sea especial también para nosotros", expresó el brasileño.

Asimismo, Alves afirmó que su decisión de llegar al Club Universidad la tomó pensando en que necesita estar en su mejor nivel físico en caso de ser convocado por la selección de Brasil.

“No puedes tomar decisiones pensando en otras posibilidades. Mi decisión fue pensando en que tengo que estar en mi máximo nivel físico, pensando en poder estar con la selección brasileña en dado caso de que me llame", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: BUSCARÁ JUEGO CONTRA BARCELONA EN LA CDMX