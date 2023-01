Dinenno, inconforme con 'polémico' arbitraje en Xolos vs Pumas: 'Lo molesté tanto que me amonestó'

Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas y capitán de los felinos en el juego que empataron a cero con Xolos, reconoció que le incomodó que el árbitro no marcará lo que consideró un penalti sobre Diogo, pero compartió que tras hablar con su esposa al término del juego, tiene la duda de si fue o no.

"En la cancha yo veo que es penal y después de hablarle con mi mujer me decía que en la tele parecía que no, lo quiero ver. Soy bastante molesto con los árbitros, ya hasta lo saben ellos, pero es el sentir calentura que no es mala sino del momento siempre con respeto, pero hoy aunque haya sido con respeto lo molesté tanto que me amonestó", dijo.

Respecto al partido, el 'Comandante' dijo que no fue sencillo enfrentar a Xolos y mantener el cero, esto a pesar de que se quedaron con 10 hombres por la expulsión de Arturo Ortiz.

"A MÍ LO QUE ME INTERESA ES SER BUEN COMPAÑERO" Dinenno habló después del Xolos vs Pumas: - 100 partidos en liga

- El gafete de capitán

- Las ausencias en Pumas

- El penal @Karla_Uz pic.twitter.com/SWlhYnNRbF — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 28, 2023

"El partido de hoy fue difícil, sacamos un punto muy positivo para las circunstancias y ahora tenemos muchísimos días para preparar el partido que viene.

"La forma hoy no deja de ser buena por el contexto de la cancha y tener uno menos, pero hay que ser conscientes que los protagonistas del partido fueron ellos", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFA PUENTE SOBRE EMPATE ANTE XOLOS: "POR COMO SE DA EL JUEGO CREO QUE ES UN BUEN RESULTADO"