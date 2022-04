Dinenno sobre su primer gol vs Cruz Azul: 'Sí fue mío, le dije al árbitro que era mío'

Juan Ingnacio Dinenno no quiere dejar pasar por alto ninguno de sus goles con los Pumas y por eso le aclaró al árbitro que el primer tanto de la noche ante el Cruz Azul en las Semifinales de la Concachampions se lo validaran, especialmente después de arriesgar el físico para conseguirlo.

"Sí fue mío (el primer gol), le dije al árbitro que era mío. Lo remarqué en la previa, los goles estoy teniendo esa facultad de encontrarlos, pero lo importante es que el equipo gana y sirven para eso", comentó Dinenno para TUDN al final del partido.

"Si no sirvieran para eso no me importarían, pero espero me den ese gol porque me tiré de cabeza, una carambola importante, no quitarle el mérito al arquero que reaccionó bien", continuó.

Los Universitarios llegan a la Vuelta con una ligera ventaja de un gol ante La Máquina y tras el duelo en C.U. el delantero reconoció que tiene sensaciones ambiguas por no tener una ventaja mayor.

"Son sensaciones ambiguas, hicimos grandes 70 minutos y en los últimos 20 el rival apuró, nos superaron por momentos y se encontraron con un gol que hace que la sensación sea de felicidad truncada, pero lo importante es que ganamos y vamos arriba en la serie", declaró.

