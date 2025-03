Efraín Juárez sobre dirigir a Pumas: 'Cuando la casa te llama no le puedes decir que no'

En su llegada a Ciudad de México, Efraín Juárez le prometió a la afición de Pumas que se sentirán identificados con el equipo mientras él esté en el banquillo. Asimismo, el exdirector técnico de Atlético Nacional aseguró que el Club Universidad Nacional sí es grande, a pesar de los cuestionamientos al respecto.

En las primeras horas de este sábado 1 de marzo, Juárez aterrizó en México para ser anunciado de manera oficial como nuevo estratega del equipo felino. Ante esto, el director técnico aseguró que la afición se sentirá representada con el equipo, además de dejar en claro que sí es uno de los clubes grandes dentro de la Liga MX.

“Si un club como Pumas no gana, esté quien esté es exigencia, por eso es la grandeza de este club. Por ahí dicen que no es grande, pero sí es grande. Aquí hay resultados, exigencias y trabajo y eso es lo que puedo prometer. Decirle a la gente sin duda que se van a sentir representados con lo que es Pumas, esa garra, ese espíritu, esa garra puma. Eso sí lo puedo prometer”, comentó.

Sobre cómo se dieron las negociaciones, Efraín aseguró que él tenía en mente otros objetivos e incluso diferentes propuestas. Sin embargo, cuando Pumas mostró interés, no dudó en aceptar, pues afirmó que es su casa y que siempre estará agradecido con lo que le dio el club como jugador.

“Es es mi casa, me da mucha ilusión poder aportar mi granito de arena a esta institución. Amo Pumas, siempre lo he dicho, le tengo un profundo agradecimiento. Pumas llamó a la puerta, tenía otros objetivos, otros sueños, otras oportunidades aquí, pero cuando la casa te llama no le puedes decir que no”, agregó.

En su etapa como futbolista, Efraín Juárez debutó en Primera División con Pumas, en donde fue campeón en el Clausura 2009. Posteriormente, fue convocado por Javier Aguirre para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010, para luego emprender una aventura en Europa con el Celtic de Escocia. Con esto, Efra regresa a CU luego de casi 15 años de haberse ido.

