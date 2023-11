Exjugador 'explota' contra 'Toto' Salvio en redes: 'Preocúpate por Pumas'

Fernando Morales, quien fue canterano y campeón con los Pumas, mostró su molestia a través de X (antes Twitter) con el actual jugador auriazul, Eduardo 'Toto' Salvio, ya que el atacante argentino compartió una foto en su cuenta de Instagram donde luce la playera de Boca Juniors y acompañada de un texto donde deseaba que fuera un día perfecto para los aficionados xeneizes, esto en referencia a la reciente final de la Copa Libertadores del pasado sábado.

Morales, subió una captura de pantalla de la foto del argentino y escribió: "Esto no es Pumas!!!". "Sabrá la historia??". Y en un último comentario agregó: "Preocúpate por Pumas.."

Eduardo Salvio ha sido uno de los jugadores más criticados por la afición auriazul debido a su inconsistencia dentro del campo y la falta de gol con el cuadro de los Pumas.

Cabe mencionar que hace unas semanas, Salvio declaró en entrevista para ESPN que han dejado ir puntos en el campeonato por la falta de contundencia, pero levanta la mano para ser un referente en el equipo y no se esconde ante abucheos recibidos por un sector de la afición.

“No me voy a esconder, voy a seguir pidiendo la pelota e intentando, eso está seguro, las cosas pueden salir bien o mal, pero Salvio va a estar ahí intentándolo y van a ver que le va a dar juego al equipo, llegando, eso seguro, eso claramente no va a cambiar en mí. No por escuchar un abucheo o malestar de afición, intento estar tranquilo después de cada jugada que no salió como yo esperaba, pero con trabajo las cosas van a salir y la gente que hoy te abuchea, es la misma que después va a gritar un gol tuyo, así que de mi parte debo de estar tranquilo y seguir trabajando”, contó.

esto NOOOO es PUMAS!! SABRÁ LA HISTORIA?? pic.twitter.com/3jiRZyr4Ht — Fernando Morales (@Zurdo_Morales) November 5, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS Y JORGE CAMPOS INVITAN A NO DEJAR DE APOYAR A LOS DAMNIFICADOS EN GUERRERO