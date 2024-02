Guillermo Martínez señala falta de oportunidades para los delanteros mexicanos en la Liga MX

No es la primera vez que un delantero mexicano muestra su calidad ya avanzada su carrera, les pasó en su momento a Oribe Peralta, recientemente a Henry Martín y hoy es Guillermo Martínez el que vive un momento similar con Pumas y quien aseguró se debe a la falta de oportunidades.

"Yo creo que falta de oportunidad. Yo lo resumiría a corto rasgo, el hecho de una falta de oportunidad. Oribe y Henry a lo mejor no me sé sus historias, pero la mía sí. Yo hice bien las cosas cuando existía el Ascenso, Expansión y cuando llegaba a primera era notorio el hecho que venías de ahí y que te tenías que ganar un lugar y las oportunidades eran menos y que no te podías equivocar. Querían que tuvieras la madurez necesaria y cómo si no tienes los minutos", afirmó en conferencia.

"Eso encontré en Puebla con Nicolás, Lalo, el profe Carbajal porque aportaron cosas buenas en mí. Nicolás aportó mucho en ver qué me faltaba para ser un jugador de primera. Lalo me demostró que confiaba en mí y Carbajal fue uno de los que me dio una oportunidad real. A veces se menciona que las oportunidades están, pero son muy pocas. Cuando hay una real, yo la aprovecho y me gusta tener esa gratitud. Ahora es un sueño llegar aquí, representar a esta institución y que representamos a algo más como la Universidad", agregó.

Con 4 anotaciones el Memote pelea el título de goleo solo detrás de Víctor Guzmán que lleva cinco, sin embargo, el propio atacante prefirió no entrar en la polémica de saber si hoy es el mejor delantero mexicano de la Liga.

"No sé si el mejor delantero. Es un concepto que les toca a ustedes como medios. El sacarlo podría escucharse fuera de lugar de mi parte. Cada partido lo vivo al cien por ciento y mañana será lindo y especial. Sabemos lo que representa Chivas y ellos saben a quiénes se van a enfrentar. Saben que venimos haciendo bien las cosas y la parte fundamental es esa unión y estamos dispuestos a darlo todo por el compañero", finalizó Guillermo Martínez.

