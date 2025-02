Gustavo Lema molesto pese a la victoria de Pumas: “No me gustó”

Inconforme a pesar de la victoria. Gustavo Lema, director técnico de Pumas, se mostró a disgusto con el rendimiento de su equipo ante Mazatlán. Aunque vencieron 1-0 a los Cañoneros con gol de Piero Quispe, el estratega argentino señaló que no le gustó el funcionamiento de sus jugadores.

Pumas venció a Mazatlán con gol de último minuto | IMAGO7

Tras su victoria en el Estadio Olímpico Universitario, Lema enfatizó que no le gustó su equipo en cuanto al rendimiento. Además, ante la falta de gol de sus delanteros, indicó que no está preocupado, pues cree que tanto Guillermo Martínez como Rogelio Funes Mori y Ali Ávila retomarán la confianza frente a la portería muy pronto.

“En términos generales no me gustó, pero tengo que rescatar el tema anímico, no es un tema menor. El sobreponerse, el seguir insistiendo y bueno, llegó el premio al final. Tengo delanteros de excelente nivel y tarde o temprano van a llegar los goles, estoy tranquilo”, comentó.

Gustavo Lema 'inconforme' con el partidos de Pumas | IMAGO7

Pumas busca superar lo hecho el torneo pasado

Sobre el funcionamiento en estos últimos partidos, Gustavo afirmó que está en busca de una solución para que Pumas supere lo hecho la temporada pasada, donde llegaron a Cuartos de Final. Cabe resaltar que en este Clausura 2025, los Felinos son 5to lugar con 11 puntos luego de seis jornadas.

“Tenemos la obligación de encontrar el funcionamiento para que el equipo juegue distinto, pero se acerque a una buena forma que nos permita hacer algo mejor que lo que hicimos el torneo pasado. No es un desafío fácil, pero hay que trabajar en eso”, agregó.

Pumas busca mejorar lo hecho en el AP24 | IMAGO7

