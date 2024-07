Gustavo Lema sobre la lesión de Leo Suárez: 'Difícilmente llega a jugar el próximo partido'

En conferencia de prensa tras la victoria de los Pumas sobre los Tuzos del Pachuca de 2-0, el director técnico Gustavo Lema abordó diversos temas relevantes para el equipo auriazul. Respecto a la lesión de Leo Suárez, Lema expresó su preocupación por la situación del jugador de cara al próximo duelo ante el Austin FC en la Leagues Cup.

"Esperamos que sí porque la mayoría de los casos es cansancio. Caicedo llegó con lo justo, Ruvalcaba igual y así te menciono unos cuantos. Pablo sabíamos que no iba a terminar el partido. En el medio tiempo me dijeron que hasta ahí llegaban. La seguidilla de partidos fue complicada y ahora tienes un juego en cinco días. Leo nos preocupa porque aparentaba ser algo grave y son optimistas de que sea algo leve, pero difícilmente llega a jugar el próximo partido. Veremos el diagnóstico final. Los demás es cansancio", declaró Lema.

Además, el entrenador se mostró satisfecho con el rendimiento general del equipo, destacando su posición en la tabla general con 10 puntos de 12 posibles antes del parón por la Leagues Cup, situándose en la segunda posición solo detrás de Cruz Azul.

"Es futbol esto y uno muchas veces confía en el trabajo y jugadores y a veces no se da. Uno tiene la ilusión de que se concrete lo que uno visualiza. Se hizo un buen trabajo de los lugares para reforzar, de los chavos y el plantel que tenemos. Las bajas de Licha, de Memo. No sabíamos de Memo si estaba en condiciones de ir a la banca. Ahora lo de Leo y por eso necesitas un plantel y el trabajo fue para tener una línea de mejora del plantel. No puedo decir que estoy sorprendido, sino tranquilo de que se hizo lo que visualizaba", concluyó Lema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OFICIAL: CRUZ AZUL ANUNCIA LA DESVINCULACIÓN DE CARLOS SALCEDO DE LA MÁQUINA