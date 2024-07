Ignacio Pusseto a su llegada a la Ciudad de México: "Vengo a un equipo que viene a salir campeón"

La mañana de este lunes, Ignacio Pusseto, ahora exjugador del Huracán, llegó a la Ciudad de México para presentarse a los exámenes médicos con el que será su nuevo club para el Apertura 2024: Los Pumas de la UNAM.

En su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el delantero argentino aseguró está contento con este pase a su carrera, además de comentar que él viene a ser campeón con el cuadro auriazul y que espera poder incorporarse lo más pronto posible al club para comenzar a entrenar y poder jugar.

"Contento, haremos los exámenes para ver que todo esté bien y comenzar con mis compañeros, este es un gran paso en mi carrera, siento que vengo a un equipo que viene a salir campeón y siento que tenemos plantel para eso, he estado mirando los partidos y tengo ganas de sumarme a mis compañeros, empezar a conocerlos, empezar a entrenar y poder jugar", comentó Pusseto.

Asimismo, el nuevo jugador del Club Universidad Nacional, comentó que compañeros que estuvieron en México le han hablado muy bien de la Liga, además de darle la importancia a la Leagues Cup, misma que comenzará el próximo 26 de julio.

"He tenido la posibilidad de habla con algunos chicos que jugaron acá, me hablaron muy bien de la Liga, es muy competitiva, ahora tenemos el torneo en Estados Unidos que también es importante, trataremos como equipo hacerlo de la mejor manera posible y de intentar llevar al equipo lo más alto posible. Me atrae la Liga, es muy competitiva y creo que necesitaba este desafío en mi carrera", finalizó.

