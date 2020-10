José Antonio García: "Ningún jugador merece este trato"

José Antonio García, exjugador de Pumas, quiere sentar un precedente y que los futbolistas que como él tengan problemas, no tengan miedo al denunciarlos. Y es que el exdefensa central fue víctima de una negligencia médica que lo tiene en una silla de ruedas y lo llevó a demandar al Club Universidad ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

“Buscamos justicia y un trato digno porque antes que un jugador de futbol soy un ser humano y ninguno de los jugadores merece este trato. Yo agradezco que pude llegar a estas instancias, pero hay muchos casos que no han sido escuchados, no somos máquinas, somos personas.

“Hoy me tocó a mí, pero le puede tocar a cualquiera y no se puede pasar por alto. Mi calidad de vida no volverá a ser la misma y a los que siguen en activo les puedo decir que la FIFA y las leyes de México los respaldan y si no lo hacen por miedo, que no tenga miedo porque todo los respalda, yo ya no tengo nada que perder, ya lo perdí todo, lo más valioso que tenía era mi carrera; los mismos de Pumas tendrán miedo a alzar la voz”, expresó en conferencia de prensa.

En conferencia @TonoGarciaF exjugador de Pumas, habla de su situación y asegura "me da tristeza, me duelen estos tratos. Esta institución es más grande que 4 o 5 personajes que la han usado para beneficios personales".@record_mexico pic.twitter.com/3xauwxkuKd — Karla Uzeta (@Karla_Uz) October 19, 2020

Finalmente, José Antonio García expresó que varios de sus excompañeros le han expresado su apoyo desde que se dio a conocer la situación que está viviendo: “Por parte de mis compañeros he recibido apoyo, es que no es un tema solo mío, es un tema de todos”, dijo.

