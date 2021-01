Juan Manuel Iturbe: 'Carlos González era medio equipo de Pumas'

A partir de este torneo, Pumas va a extrañar a Carlos González, pues el apotre del delantero paraguayo al cuadro auriazul era, a decir de Juan Manuel Iturbe, fundamental, al grado de que considera que ‘Charly’ hacía la labor de “medio equipo”; sin embargo, Iturbe confía plenamente en que los delanteros jóvenes podrán hacer un buen trabajo, siempre y cuando se preparen, y vean en González un ejemplo, además de contar con la guía de Juan Ignacio Dinenno.

“Charly era, digamos, medio equipo. La función y el respiro que nos daba en la delantera. Yo creo que no va a ser fácil, los chicos que están atrás de Dinenno tienen que mirar la forma que jugaba Charly y aprender cosas.

“Después de Dinenno tenemos a Montejano, y después creo que ya no hay otro. Él (Montejano) tendrá que esforzarse al doble para demostrar lo que se ha hecho. Sabemos que en Primera División no es fácil e invito a los chicos a que trabajen y sepan que están en un lugar privilegiado que no todos pueden tener ese lugar que ellos están ocupando”, dijo a RÉCORD, al tiempo en que reiteró que “la afición quiere siempre ganar y nosotros también. Estoy más que agradecido porque apoyaron al equipo, hicimos no sé si algo histórico, pero fue muy lindo y ojalá podamos repetirlo este semestre”.

Pero para Juan Manuel Iturbe no sólo la salida de González es dura para el equipo, pues Andrés Iniestra y Alejandro Mayorga también eran hombres importantes, y que colaboraron mucho para que el torneo pasado Universidad fuera protagonista; sin embargo, sabe que para esta temporada todo será diferente, pero el objetivo está intacto: calificar y de ahí avanzar hasta el título.

“Tuvimos bajas muy importantes, no lo voy a negar. Charly, el ‘Lobo’ y Mayorga eran jugadores fundamentales para nosotros, pero ahora tenemos las mismas ambiciones de lograr algo y todos los chicos queremos lo mismo aunque no es fácil, pero como grupo estamos convencidos que tenemos que llegar a la Liguilla y después de eso tener la meta de llegar a la Final, sé que no va a ser fácil porque ya todos los equipos ven a Pumas como un rival fuerte y eso nos va a dificultar más las cosas”, explicó.