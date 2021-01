Pumas: Juan Manuel Iturbe dejará a la UNAM al final del Guardianes 2021

Juan Manuel Iturbe quiere que el Guard1anes 2021 sea su mejor torneo en Pumas, y de esa forma despedirse, pues la directiva le ha informado que en junio, al terminar su contrato, no será más parte del equipo del Pedregal.

Es por eso que el atacante paraguayo, compartió con RÉCORD que aunque no sabe dónde jugará en el verano, está listo para entregarse al máximo y decirle adiós a Universidad de la mejor manera.

“Sí, asimismo, yo quisiera convertirme en ese jugador importante que Pumas necesita. Espero que este semestre sea lo mejor y poder irme bien porque sinceramente Pumas a mi me dio mucho y quisiera darle también algo, por eso me predispuse a hacer todo lo mejor y para hacer algo lindo aquí en Pumas.

“Me he preparado de la mejor manera, entrenando, haciendo lo que se debía hacer. Hasta ahora es así, ya me lo habían comunicado (la directiva) y creo que no va haber otra solución que cumplir mi contrato y ver qué me espera en un futuro, aunque hoy en día no es nada fácil y por eso quisiera irme de la mejor manera y poder hacer bien las cosas y demostrarme que yo sí puedo estar aquí. Y agradecer estos casi tres años que estuve en el club”, dijo a RÉCORD.

Consciente de que ha empezado su última temporada con Universidad, después de tres años, el atacante sudamericano ‘advirtió’ que hará todo lo posible para que Pumas tenga éxito en este torneo.

“Vamos a hacer todo lo posible para que eso pueda suceder y ya me mentalicé. Sé que aquí me queda este último torneo, quiero disfrutarlo y aprovechar cada minuto que me toque e irme de la mejor manera, de esta institución.

“Lo que más quiero es que a Pumas le vaya bien. No me creo un referente ni mucho menos, pero sí quisiera demostrar dentro de la cancha y cada vez que me toque jugar lo voy a hacer al cien por ciento”, expresó.

