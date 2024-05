Julio González reconoce la 'garra' de Pumas tras pase a la Liguilla: 'Somos un equipo muy cab..'

"Somos un equipo muy cabrón", esta fue la frase que utilizó Julio González para describir el rendimiento de Pumas en el Estadio Hidalgo, ya que lograron vencer a Pachuca con un jugador menos desde el minuto 28'.

"Demostrando la garra que tenemos, somos un equipo muy cabrón, somos un equipo que metemos siempre, que corremos, a veces nos pueden salir las cosas, a veces no, pero la entrega en este equipo no es negociable y hoy en día sabemos que la Liguilla todo puede pasar", señaló el arquero universitario para TUDN.

Ya con este pase asegurado, los felinos se estarán enfrentando a Cruz Azul en los Cuartos de Final, donde estarán jugando como locales en ambos compromisos según González: "Tenemos la ventaja que vamos a hacer locales en los dos estadios, vamos a meterle con todo para poder pasar a la siguiente fase (semifinales)".

"Partidazos, la verdad Cruz Azul hizo un gran torneo, tienen muy buen equipo y nosotros creo que estamos encontrando nuestra mejor versión cuando más lo necesitamos, así que esperamos ganar", agregó el seleccionado mexicano.

Finalmente, el portero de Pumas señaló entre lágrimas a Claro Sports que su techo de rendimiento aún está muy alto: "Me costó mucho porque estuve mucho tiempo sin jugar, yo creo que tenía condiciones para serlo (titular), pero no tenía oportunidades. Sé que me falta muchísimo por trabajar y mejorar, mi techo está alto, aún quiero jugar muchos años, quiero jugar en la Selección, quiero jugar Mundiales, quiero ser campeón a Pumas y estoy muy feliz".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'PIOJO' ALVARADO AFIRMA QUE ESTÁ VIVIENDO EL MEJOR MOMENTO DE SU CARRERA