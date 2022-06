Julio González sobre titularidad en Pumas: 'Es un sueño de 15 años'

Es tal la confianza que tiene en su trabajo que Julio González no duda que la portería de Pumas estará bien resguardada con él. Y es que el acapulqueño será el nuevo arquero titular auriazul y para él es la oportunidad de sus sueños, por lo que se comprometió a que, así como Universidad le devolvió la sonrisa, él cuidando el marco le devolverá la confianza.

"Llevo 15 años, desde que me fui a las fuerzas básicas en Torreón hasta ahora que estoy aquí en Pumas y sí es el momento por el que he trabajado y como dicen, todo llega, a mí me llegó ahora a los 31 años y estoy listo.

"Es la alegría de mi vida. Pumas me devolvió la sonrisa y volverme a sentir un futbolista importante. Estoy más que agradecido y la mejor forma de demostrarlo es en la cancha y no tengan una duda que voy a defender este escudo a muerte", dijo a RÉCORD.

El guardameta felino está convencido de que además de su talento en el terreno de juego, su virtud más grande es la mente y por ello sabe que portará dignamente el '1', número que usaba Alfredo Talavera.

"Mi fortaleza más fuerte de la cabeza. Cuando un futbolista está bien de la cabeza es cuando mejor puede rendir y mi mente está muy bien entrenada.

"Siempre había querido llevar el uno y qué mejor que hacerlo en Pumas con toda la responsabilidad y la mejor manera. Estoy convencido de mi trabajo, algunos se les da antes a otros después, pero a mí se me estado en ahorita y hay que aprovecharlo", expresó.

DE VUELTA A CASA

González es fiel creyente en que todo ocurre a tiempo perfecto, y prueba de ello es que, justamente cuando se convierte en el portero titular de Pumas, por primera vez en su carrera está haciendo una pretemporada en su natal Acapulco.

"Son señales de Dios porque llevo 15 años en el futbol y nunca me había tocado venir a hacer una pretemporada a mi casa y ahora en la primera temporada en la que puedo venir con el '1' de Pumas la verdad que es una gran ilusión y sobre todo una gran responsabilidad.

"Sólo ha cambiado mi edad porque en aquel momento era un niño feliz y ahora soy un hombre feliz; venía entrenar justo enfrente (del hotel de concentración) y los recuerdos que me vienen son de alegría y el orgullo de ver que todo el trabajo que hice desde niño hoy está dando su recompensa", mencionó.

