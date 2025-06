Leo Suárez no entra en planes y saldrá de Pumas

La limpia en Pumas sigue. Leo Suárez será otro de los jugadores que saldrá de cara al Apertura 2025. Además de las ya oficializadas, el extremo argentino fue otro de los que no viajó a la pretemporada del equipo en Playa del Carmen. Sin embargo, su inminente baja se debe a diferentes sondeos que el exjugador de América tiene, por lo que su partida sí dejaría dividendos para el Club Universidad Nacional.

Fuentes cercanas a RÉCORD aseguraron que la decisión de que Leo no viaje a la pretemporada con el equipo se debe a su posible salida. El interés de múltiples clubes en el futbol de Sudamérica por el extremo ha obligado al equipo a ya no tomarlo en cuenta para el Apertura 2025. Por lo tanto, ahora solo queda definir su próximo equipo en los siguientes días.

Asimismo, como Leo tiene contrato hasta 2026, semanas espera que Pumas pueda obtener una cantidad considerable por el traspaso del jugador. Aún con esta baja, la planeación que Efraín Juárez y la directiva realizaron para el siguiente semestre sigue en curso, pues aún están en busca de dos extremos, uno en cada banda, además de un centro delantero, el cual llegará del extranjero.

Leo Suárez es el tercer jugador que aún tiene contrato vigente en el Club Universidad Nacional y que no viajó a pretemporada. Además de él, Rogelio Funes Mori y Robert Ergas son los otros que no estarán en Playa del Carmen con el equipo. A todos ellos se les busca darles acomodo en otro equipo, y solo en caso de emergencia, se les rescindirá el contrato, aunque esa no es la idea con ninguno de los tres.

Leo Suárez llegó a Pumas en el Clausura 2024 procedente del América. A pesar de que su cambio de equipo causó críticas, el extremo logró ganarse el cariño de la afición universitaria con goles importantes. Sin embargo, el argentino sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas casi ocho meses.

En su estancia con el equipo, la cual fue de año y medio, Leo apenas pudo jugar 31 partidos, en los cuales registró cinco goles y seis asistencias. Ante esta irregularidad, Suárez jamás pudo afianzarse en el Club Universidad Nacional ni con Gustavo Lema ni en los últimos partidos del torneo pasado con Efraín Juárez en el banquillo.

Leo Suárez es el séptimo jugador de Pumas que estuvo en el torneo anterior y ya no estará en el Apertura 2025. Además de las bajas oficiales de Lisandro Magallán, Ali Ávila, Michell Rodríguez y Ricardo Galindo, también están las ausencias de Rogelio Funes Mori y Robert Ergas en esta pretemporada, pues ya no entran en planes del equipo.

