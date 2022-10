Lillini deja en el 'aire' su futuro con Pumas: 'Soy culpable, no voy a entorpecer al club'

Continuidad en el aire. Tras el rotundo fracaso de Pumas al quedar eliminado del Apertura 2022 sin opciones de entrar al Repchaje, Andrés Lillini confesó que hasta este lunes no ha tenido contacto con la directiva sobre si se quedará o se irá del Club Universidad.

Al mismo tiempo, negó que haya tenido algún tipo de contacto con el Atlas, equipo dónde nació el rumor que irá Lillini si termina su trabajo con el equipo del Pedregal. Por lo tanto, Andrés reportó este lunes en la cantera y señaló para ESPN que solo “vine a planear la pretemporada con mi equipo”.

Asimismo, el sábado, Lillini confesó que él está a disposición de la directiva Azul y Oro, pues serán ellos los que tomen las riendas y decidan el futuro del equipo que representa a la Máxima Casa de Estudios del país.

“No, yo no dije que este es el último partido. Yo tengo un contrato firmado y la directiva decidirá qué hacer conmigo. Soy el culpable de este momento y no voy a entorpecer al club. Yo estoy a disposición y pienso que estos jugadores, el semestre que viene, van a sacar las cosas adelante”, señaló tras el partido vs Juárez.

“Hay errores en el funcionamiento y en lo táctico y en opciones de gol como ante Puebla. Muchas veces las llevamos al área y los errores nos matan. No estoy en la necesidad o capacidad de decir que me voy del club. Estoy dispuesto a seguir, pero no a entorpecer algún proceso”.

