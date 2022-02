Lillini: "El conformismo es para equipos chicos, este es un equipo grande"

A pesar de la carga de partidos en un periodo corto de tiempo, Andrés Lillini, técnico de Pumas, señaló que la euforia por la victoria ante el Saprissa ayudará a la recuperación de su equipo, que este sábado deberá enfrentar al América.

“Bien, cuando uno gana lo físico se soporta, la euforia es buena porque fue un partido con un desgaste físico importante, corrimos el primer tiempo de más, el rival planteó un partido muy bueno en lo estratégico. Sabíamos que teníamos que doblegar esfuerzos porque si no, no nos iba alcanzar, el esfuerzo mañana duele, hoy no. Tengo que ver la evolución de Meritao y los demás esperemos que se recuperen para que el sábado enfrentemos el compromiso”, mencionó Lillini.

Los universitarios viven nuevamente un momento dulce con el timonel argentino, quien a pesar de ello recordó que existen otros pasajes positivos de conjunto del Pedregal bajo su gestión.

“Yo creo que hay tres momentos importantes de este grupo, fue el primer torneo donde jugamos una Final, después en el tercer torneo que entrando en el puesto 12 el equipo llega a la Semifinal y el de esta versión en la que se destaca que todos participan y están en la altura. Hoy debutan tres chicos de forma internacional, eso hace que sigan sumando partidos importantes porque los vamos a necesitar en la Liga. El conformismo es para equipos chicos, este es un equipo grande, tenemos que seguir trabajando y mantener lo que hacemos para pasar a un mejor momento todavía”, dijo tajante.

Parar cerrar su análisis de la victoria ante Saprissa, Andrés Lillini rescató la habilidad de su equipo para superar los obstáculos que planteó el rival.

“En el futbol no juegas solo, hay un rival, el rival tiene jerarquía, tiene buenos futbolistas, el técnico plantea un partido para jugar a los espacios y atacarte y lo logró, lo hemos contrarrestado muy bien, cuando se concreta se marca la diferencia. Nosotros somos un equipo que tiene que estar en su máxima capacidad siempre porque si no nos va a costar”, concluyó.

