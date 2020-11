Lillini: 'Esperemos que baja de Talavera no condicione resultados; confío en Julio González'

La inesperada lesión que sufrió Alfredo Talavera previo al juego ante Cruz Azul, dejó al arquero fuera de las canchas de cuatro a seis semanas, sin embargo, Andrés Lillini, técnico felino, confía en el potencial que tiene el portero suplente Julio González y espera que la ausencia de Talavera no condicione los resultados del equipo en Liguilla.

“Siempre tener la jerarquía de Talavera ha sumado mucho, pero lo que ha hecho Julio no ha sido menos. Talavera es el arquero de Selección Mexicana, titular de Pumas, esperemos que no nos condicione tanto, confío mucho en Julio. Me preocupo mucho por el que entra y por el que sale, que esté bien de salud. La jerarquía de Talavera es algo muy bueno que no se suple de un día para el otro, pero en condiciones técnicas, Julio González puede hacer muy bien este trabajo”, declaró para ESPN.

Por otra parte, el timonel universitario se pronunció al respecto del interés que podría existir sobre el delantero Carlos González y aseguró que la directiva será la encargada de negociar a los jugadores, pues las necesidades del equipo son prioridad.

“La directiva decidirán a quien tiene que vender. Creo que Carlos González es uno de los Top 5 del futbol mexicano, perderíamos a alguien muy importante, pero las necesidades del club están por encima de mis gustos”, manifestó.