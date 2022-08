Lillini sobre llegada del Tuca: 'Si alguien mejor que yo tiene que ocupar el puesto, bienvenido sea'

Los rumores de que Ricardo Ferretti podría tomar la dirección técnica de Pumas, no le causa inquietud a Andrés Lillini, actual timonel auriazul, pues advirtió que no será fácil que deje el puesto.

“No, para nada. No me preocuparon los de Jaime Lozano en su momento, tampoco estos. No soy alguien perseguido, si tiene que ocupar alguien el puesto, en su momento mejor que yo, bienvenido sea porque yo a este club le debo mucho, le tengo un gran cariño, una relación especial con toda esta gente que me han hecho ser lo que soy.

"Entonces no me preocupa, al contrario, está bien que siempre se diga que alguien tan grande es el reemplazo de uno. Para sacarme de este puesto, vamos a tener que transpirar bastante para no hacerlo posible”, dijo.

Incluso, el técnico argentino dijo que ya está acostumbrado a que lo quieran quitar del puesto, ya que es una constante después que lo tomó en julio 2020.

"A las tres fechas que asumí con Pumas me querían buscar reemplazo. En el segundo torneo que no empezamos bien ya me buscaban reemplazo y así fui siempre yo.

"Soy alguien muy fácil de reemplazar para todos y no pasa nada, el doctor Mejía Barón está todos los días con nosotros y sí, hoy estamos preocupados y ocupados con esta situación que al final tenemos que salir adelante, porque si no, las consecuencias son lógicas”, expresó.

