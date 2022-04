Lillini tras la victoria vs Juárez: 'Cuando la cabeza está fuerte, lo demás responde'

El haber vencido a FC Juárez (0-1) volvió a poner a Pumas en zona de Liguilla, y el técnico Andrés Lillini reconoció que con ello recuperan la confianza, además de que explicó los motivos por los que logró sumar otros tres puntos.

"El triunfo muy valioso para meternos en el pelotón y eso es vital. Lo segundo el rendimiento de unos jugadores que vienen buscando su lugar. Son las dos cosas más sobresalientes.

"Estamos vivos, nos metimos en el pelotón, un triunfo de pura energía, pura vida y el plantel bien. Pude trabajar en cancha, los tuvimos bien, ahora regresamos a la ciudad, mañana entrenamos y no hay que quejarse porque son oportunidades únicas y hay equipos que quisieran estar en nuestras posibilidades. Cuando la cabeza está fuerte, lo demás responde", dijo.

En tanto, El entrenador argentino habló sobre el debut del joven Miguel Ángel Carreón, el cual es el número 14 desde que tomó la dirección técnica del primer equipo.

"Es seguir creyendo y demostrando que lo que se dice con la boca podemos sostenerlo con los hechos. Que mediante las posibilidades se pueda jugar con chicos. Me trajeron para un proyecto de fuerzas básicas y hay que entender los momentos para los debuts. No me gusta solo debutarlos, sino consolidarlos. Hoy inicia Trigos y da sus pasitos chiquitos Carreón. Tengo mucha confianza porque lo dije con la boca y lo sostengo con los hechos", expresó.

