Dinenno: ‘Contra Juárez tenemos una linda oportunidad de revertir la mala racha’

Esta noche Pumas visita a Juárez FC y es una oportunidad para que los felinos corten con la racha de seis partidos consecutivos sin ganar, y así lo consideró Juan Ignacio Dinenno, quien en charla con RÉCORD se dijo consciente de la importancia del juego ante Bravos, rival del que, a pesar de que aparentemente está disminuido, no se confían.

"El sábado tenemos una linda posibilidad para poder revertir esta mala racha en el torneo local y afrontar lo que sigue de la mejor manera.

"El sábado me veo compitiendo, dando todo para lograr los tres puntos sabiendo que enfrente habrá un rival con la misma o una situación un poquito más complicada que nosotros porque tiene menos puntos y necesita, entonces va a ser un partido de futbol no sé si entretenido porque dependerá de la calidad futbolística que podamos dar, pero creo que muy competitivo", dijo.

Consciente de que llevan seis partidos sin ganar, el delantero de Universidad, advirtió que mientras tengan la posibilidad, lucharán por sumar y así estar en la Liguilla, aunque dijo, para él en el futbol mexicano no hay equipo fácil.

"Sinceramente no estamos en el torneo local en el puesto que queríamos estar, aunque todavía tenemos las posibilidades abiertas para cumplir el objetivo y es en lo único que pensamos sabiendo que cada partido va a ser determinante.

"Lo he dicho muchas veces y lo mantengo: en la Liga MX cada partido es competitivo, cada equipo sale a ganar y a nunca especular, y el sábado va a ser un partido con esas características, los dos equipos vamos a salir a ganar intentando emplear cada uno su juego, creo que va a ser un partido muy competitivo", expresó.

PUMAS EN LA CONCACHAMPIONS

La prioridad de Pumas es el partido de hoy ante Juárez FC; sin embargo, no pueden evitar pensar en la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Cruz Azul. Pese a ello, el delantero Juan Ignacio Dinenno dejó claro que en lo único que deben concentrarse es en vencer hoy a Bravos.

"No por pensar en Juárez evitamos pensar en Cruz Azul, el tema es el foco dónde lo ponemos, nuestro pensamiento es Juárez, es ganar, luego tenemos un compromiso muy importante que es una Semifinal de una copa internacional que nos emociona y esperanza, pero el momento de preverlo es más adelante", dijo a RÉCORD.

En tanto, el '9' auriazul reconoció que ganar hoy en Ciudad Juárez les dará mayor confianza tanto en el torneo local como en la Concachampions.

"No voy a mentir, las victorias siempre dan confianza, generan un buen ambiente, pero no pensamos en ganar para luego estar mejor para el partido de Concachampions, eso sería un error y no lo hacemos, pensamos en ganar porque es lo que necesita el equipo para retomar la confianza y demostrar con hechos lo que sentimos que somos.

"Cada partido hemos tenido deficiencias específicas para no poder llegar al resultado que queríamos, pero estamos trabajando para achicar el margen de error y el día sábado que es para nosotros el más importante, poder ganar", expresó.

